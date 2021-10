Johnsen: “Il Venezia non mira solo alla salvezza. La Fiorentina non avrà vita facile contro di noi”

Dennis Johnsen ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, ecco il passaggio nel quale parla della partita contro la Fiorentina:

Secondo l’esperto Romero, il Venezia ha qualità non solo per salvarsi ma per arrivare a metà classifica. Esagerato?

“Non credo. Lo penso anch’io. Certo abbiamo pagato lo scotto del salto, ma miglioriamo gara dopo gara. Già la Fiorentina non avrà vita facile con noi, e penso che tra un mese sarà molto difficile per chiunque batterci, perchè la qualità c’è appunto e saremo abituati alla categoria”.

