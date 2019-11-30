Commisso e famiglia al "Bozzi" per Fiorentina-Atalanta Primavera

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso insieme alla sua famiglia sta assistendo alla gara tra Fiorentina-Atalanta Primavera che sta andando in scena allo stadio "Bozzi". Attualmente i viola sta...

A cura di Redazione Labaroviola 30 novembre 2019 13:32

Condividi