Labaro Viola

Commisso e famiglia al "Bozzi" per Fiorentina-Atalanta Primavera

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso insieme alla sua famiglia sta assistendo alla gara tra Fiorentina-Atalanta Primavera che sta andando in scena allo stadio "Bozzi". Attualmente i viola sta...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 novembre 2019 13:32
Commisso e famiglia al "Bozzi" per Fiorentina-Atalanta Primavera -
News
Fiorentina
Commisso
Atalanta
Primavera
Condividi

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso insieme alla sua famiglia sta assistendo alla gara tra Fiorentina-Atalanta Primavera che sta andando in scena allo stadio "Bozzi". Attualmente i viola stanno perdendo 1-0, la rete atalantina è stata siglata al 28' del 1° tempo da Piccoli.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok