Commisso: "Dobbiamo vincere stasera, basta scherzare, poi penseremo al futuro"

Il presidente è tornato per stare vicino alla propria squadra. Ed è orgoglioso che la partita sarà trasmessa sulla ABC

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale, facendo il punto della situazione in casa viola. Queste sono state le sue dichiarazioni:

"Ho dormito solamente un’ora o due e adesso sono qui a mangiare con la squadra, voglio stare vicino ai ragazzi: per questo sono tornato qui. Stasera mi aspetto che giochino bene e ce la mettano tutta. Bisogna cercare di vincere, in queste ultime partite è molto importante. I ragazzi sanno che non possiamo scherzare dobbiamo salvarci. Poi penseremo all’anno prossimo.

Iachini? L'ho rivisto, così come i dottori e i direttori. Negli USA sono stato vaccinato, ma oggi appena arrivato, mi hanno fatto il tampone.

La partita di oggi sulla ABC? Un grande orgoglio, dirò alla squadra che verranno visti in 22 stati americani. Speriano che la Fiorentina faccia bene".

TMW, ABEL FERREIRA HA ACCETTATO L'IDEA DELLA FIORENTINA, IL CLUB VIOLA SE VUOLE PUÒ PRENDERLO

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