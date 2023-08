Commisso: “Ci sono trattative per Amrabat e per altri, ma non posso fare i nomi. Italiano non si tocca”

E’ raggiante Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, dopo il successo per 2-0 contro il Rapid Vienna che vale la qualificazione alla fase a gironi della Conference League. Ai microfoni di Sky Sport è proprio il numero uno viola a parlare subito dopo la vittoria contro gli austriaci:

“I ragazzi hanno fatto una bellissima partita, ce l’hanno messa tutto. Il rigore c’era, non abbiamo rubato niente. Per noi è importantissimo questo risultato, abbiamo fatto bene in Conference, andiamo avanti così. Stasera è stato bellissimo e sono contento per me, ma specialmente per tifosi, giocatori e allenatori.

Vincere la Conference? Spero di arrivare in fondo, ma ragioniamo una partita per volta. Sono scaramantico, non voglio dire di più”, le sue parole.

Poi una tirata d’orecchie a un tifoso “che ha criticato Italiano; non è giusto, dobbiamo incoraggiarlo e non criticarlo”.

Infine un giudizio su Nico Gonzalez: “Ha già fatto 4 gol quest’anno, ci sono un po’ di ragazzi stanchi ma è il mister a decidere chi deve giocare e chi cambiare”, prosegue. C’è spazio, in chiusura, anche per il mercato con l’affaire Amrabat: “Ci sono altre offerte per lui. Non posso darvi una risposta perché non so neanche io cosa succederà. Abbiamo detto a lui che se vuole andare noi siamo disposti a mandarlo via, ma se non arrivano offerte ha due anni di contratto. Ci sono molte trattative per lui come per altri. Non mi fate fare i nomi”

