Commisso: "Chiesa? Spero segni contro la Juve. Come i fiorentini tengo assai a questa partita. Se non vinciamo..."

Queste le parole rilasciate dopo il suo atterraggio a Peretola del presidente viola Rocco Commisso a Sky Sport: "Avevo già detto che sarei tornato, domani ci divertiremo. Se non vinciamo però non veng...

Queste le parole rilasciate dopo il suo atterraggio a Peretola del presidente viola Rocco Commisso a Sky Sport: "Avevo già detto che sarei tornato, domani ci divertiremo. Se non vinciamo però non vengo più. Mi aspetto una bellissima gara. La Fiorentina darà tutto e sarebbe bellissimo un goal di Federico Chiesa, ho visto che con la Finlandia ha giocato molto bene. I Fiorentini parlano tanto di questa gara contro la Juventus, ci tengono assai ed anche io. La partita verrà vista in tutto il mondo, soprattutto negli USA. Stiamo lavorando per rinforzare la rosa e per andare fast, fast, fast per lo stadio ed il centro sportivo, domani o dopodomani avremo dei nuovi incontri. Ribery è un campione, ha vissuto anni difficili da bambino. Darà tanto ai suoi compagni. Se sogno la vittoria della Fiorentina? Beh... devo ancora dormire quindi potrei dirvelo domani mattina... Se arriva il rinnovo per Chiesa se ci fa vincere contro la Juve? Cosa farò lo saprò se segnerà..."