Commisso: "Chiesa resta al 99%, voglio una Fiorentina che faccia divertire. De Rossi..."
Rocco Commisso è stato magnifico Messere nella finale del calcio fiorentino in Piazza Santa Croce, queste le sue parole a Rtv38: "Con la mia Fiorentina spero di farvi divertire, ma non voglio far prom...
A cura di Redazione Labaroviola
24 giugno 2019 19:47
Rocco Commisso è stato magnifico Messere nella finale del calcio fiorentino in Piazza Santa Croce, queste le sue parole a Rtv38: "Con la mia Fiorentina spero di farvi divertire, ma non voglio far promesse. Ad oggi posso dire che Chiesa resta, poi non so se c'è qualcosa che non so io, ma al 99% resta almeno un anno. De Rossi? Non lo so, troppi nomi e troppe Fake news"