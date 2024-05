Commisso chiama la Fiorentina. Il presidente ha rivendicato la sua previsione di una stagione migliore

Il Presidente Rocco Commisso, al termine della partita contro il Cagliari, ha parlato e si è congratulato con tutta la squadra, con il Direttore Generale Alessandro Ferrari, il Direttore Sportivo Daniele Pradè, Biraghi, Bonaventura, Nico Gonzalez, Dodo, Arthur e con Vincenzo Italiano. Il Presidente ha rivendicato la previsione fatta ad inizio anno, essendo convinto che questa squadra avrebbe fatto meglio dello scorso anno. La Fiorentina, in questo momento, ha un punto in più rispetto allo scorso anno e si è qualificata in Europa per il terzo anno consecutivo.

ITALIANO: “OGNI ANNO GIOCHIAMO 60 PARTITE, ARRIVIAMO IN EUROPA E IN FONDO AD OGNI COMPETIZIONE”