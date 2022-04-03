Commisso chiama Igor, anche il presidente della Fiorentina omaggia l'insuperabile della difesa viola

Tra i complimenti del patron Commisso alla fine della partita vinta contro l'Empoli spicca anche la telefonata a Igor, sempre più bravo

A fine partita il patron viola Rocco Commisso ha voluto chiamare la squadra per fargli i complimenti. Tra gli omaggi del presidente della Fiorentina anche quelli a Igor, il difensore viola ormai è diventato un insostituibile della difesa viola e sta conquistando tutti i tifosi a suon di prestazioni di altissimo livello. Non fa eccezione Commisso che lo ha voluto sentire particolarmente e fargli personalmente i suoi complimenti

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