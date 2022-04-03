Commisso, complimenti alla squadra per i 50 punti, miglior stagione da presidente. Applausi a Gonzalez

Il presidente Commisso è molto felice per il raggiungimento dei 50 punti che è già il miglior risultato della sua gestione

Il Presidente Commisso ha chiamato per complimentarsi con la squadra, che con la vittoria di oggi ha già raggiunto il risultato più alto, 50 punti, da quando Commisso è Presidente della Fiorentina.

Rocco ci ha tenuto a complimentarsi personalmente con Gonzalez per il suo terzo gol ed ha ringraziato anche il Cardinale Betori presente allo stadio che, ancora una volta, con la sua presenza ha visto una vittoria della Viola

IL PARERE DI LUCA MARELLI SULLA MOVIOLA

https://www.labaroviola.com/marelli-ingiusto-il-primo-giallo-a-luperto-era-fallo-di-cabral-corretto-annullare-il-gol-allempoli/171252/