Commisso, complimenti alla squadra per i 50 punti, miglior stagione da presidente. Applausi a Gonzalez
Il presidente Commisso è molto felice per il raggiungimento dei 50 punti che è già il miglior risultato della sua gestione
A cura di Redazione Labaroviola
03 aprile 2022 15:36
Il Presidente Commisso ha chiamato per complimentarsi con la squadra, che con la vittoria di oggi ha già raggiunto il risultato più alto, 50 punti, da quando Commisso è Presidente della Fiorentina.
Rocco ci ha tenuto a complimentarsi personalmente con Gonzalez per il suo terzo gol ed ha ringraziato anche il Cardinale Betori presente allo stadio che, ancora una volta, con la sua presenza ha visto una vittoria della Viola
IL PARERE DI LUCA MARELLI SULLA MOVIOLA
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