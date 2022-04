Commisso chiama Castrovilli dopo il brutto infortunio, parole di vicinanza e forza. Società vicina al 10

Quella di oggi è stata una preziosa vittoria per la Fiorentina contro il Venezia, a macchiare questa gioia è l’infortunio al ginocchio per Gaetano Castrovilli (Qui il report medico della società viola). Il numero dieci viola è stato chiamato dal patron viola Rocco Commisso che gli ha fatto sentire tutto il suo affetto e la sua vicinanza, il presidente della Fiorentina ha fatto forza al ragazzo e gli ha ribadito il supporto non solo della dirigenza ma di tutto l’ambiente viola.