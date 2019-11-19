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Commisso: "Bellissima Italia da record, grazie Mancini. Congratulazioni al nostro Federico Chiesa"

Arrivano le parole del presidente della Fiorentina Rocco Commisso, che attraverso i social viola si è congratulato con il Ct dell’Italia, Roberto Mancini, e Federico Chiesa, dopo la straripante vittor...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 novembre 2019 10:02
Commisso: "Bellissima Italia da record, grazie Mancini. Congratulazioni al nostro Federico Chiesa" -
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Arrivano le parole del presidente della Fiorentina Rocco Commisso, che attraverso i social viola si è congratulato con il Ct dell’Italia, Roberto Mancini, e Federico Chiesa, dopo la straripante vittoria degli azzurri per 9-1:

"Bellissima Italia da record. Grazie mister Mancini per aver riacceso in tutti gli italiani, specialmente quelli che vivono fuori dal nostro Paese, l’amore per gli azzurri. Congratulazioni speciali al nostro Federico Chiesa per la sua eccellente gara e per il suo primo gol in nazionale".

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