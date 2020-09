Ieri per più di tre ore si è tenuto un summit tra Rocco Commisso, Joe Barone e Daniele Pradè. Oltre alla questione relativa al futuro di Federico Chiesa, i viola hanno parlato anche di Patrick Cutrone. Nonostante il Genoa sia in pressing sull’ex Milan, i dirigenti gigliati non stanno prendendo in considerazione l’ipotesi di lasciarlo andare. Lo riporta La Nazione oggi in edicola.

NAZIONE, CECCHERINI LASCIA FIRENZE, IN ARRIVO FAZIO O IZZO. PULGAR? PIOVONO OFFERTE DALL’INGHILTERRA