Commisso a vedere Italia-Francia degli Europei di Pallavolo. Sotto di lui Malagò e Giani

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, in compagnia del responsabile della comunicazione del club viola, Alessandro Ferrari, è sugli spalti del Palazzo Wanny per vedere dal vivo i quarti di finale degli europei femminili di pallavolo tra Italia e Francia che si sta giocando proprio a Firenze. Questo lo scatto che vede Commisso ed a pochi centrimetri da lui l’assessore dello Sport di Firenze Guccione, più in basso il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il presidente del Coni Giovanni Malagò.

