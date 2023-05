Commisso a Positano. Qualche giorno di relax per il presidente della Fiorentina dopo la Salernitana

Terminata Salernitana-Fiorentina, il patron viola Rocco Commisso non ha fatto ritorno a Firenze ma è rimasto in Campania, più precisamente nella costiera Amalfitana, a Positano. Questo quello che scrive Positano Notizie:

E’ arrivato in Provincia di Salerno per assistere alla gara tra la Salernitana e la sua Fiorentina. Dopodiché non ha resistito al richiamo della Costa d’Amalfi, decidendo di soggiornare in uno degli hotel più rinomati di Positano: “Le Sirenuse”. Stiamo parlando di Rocco Commisso, imprenditore, dirigente d’azienda e dirigente sportivo italiano naturalizzato statunitense.

Il fondatore di Mediacom, quinta azienda fornitrice di TV via cavo negli USA, e presidente e proprietario della Fiorentina ha trascorso alcuni giorni di relax nell’elegante struttura 5 stelle lusso gestita dalla famiglia Sersale.

Nella Città Verticale, Commisso non è passato inosservato, dimostrandosi sempre disponibile e cordiale con i tifosi o appassionati di calcio che gli chiedevano autografi e selfie, in una elegante mise stile Positano con una camicia firmata Umberto Carro Fashion Store. Tra questi c’è stato Brizio Fusco, figlio di Fabio Fusco e grande tifoso della Fiorentina, con cui il presidente viola ha raccontato i suoi trascorsi a Positano (mancava da 10 anni, alloggiò al San Pietro) e l’ambizioso progetto del Viola Park, il nuovo centro sportivo della Fiorentina.

E proprio dalla Città Verticale, Commisso si è congratulato con Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, per la vittoria del tanto atteso scudetto:

“Caro Aurelio, sincere congratulazioni per questa straordinaria vittoria. Sono felice per la città e per te che hai fatto sacrifici lottando contro avversari e critiche ingiuste. Grazie per aver riportato lo scudetto nel nostro amato meridione”.

E la prossima gara della Fiorentina sarà proprio contro il Napoli. Ovviamente Commisso non potrà mancare e dopo la gara al Maradona, in cui sosterrà la sua squadra contro i neo campioni d’Italia, ripartirà per Firenze.

LOGISTICA DIFFICILE DELLA FIORENTINA A NAPOLI