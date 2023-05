Fiorentina, trasferta complicata a Napoli causa festa scudetto: viola in ritiro vicino allo stadio

E basta pensare a quello che è successo in queste ore per immaginare in che tipo di situazione si ritroveranno Vincenzo Italiano ed i suoi ragazzi. Un clima bello, emozionante, e che (magari) farà da ulteriore stimolo in vista della finale di Coppa Italia e della doppia sfida con il Basilea, ma che rischia di complicare parecchio la trasferta viola. Soprattutto dal punto di vista organizzativo, visto che in questi giorni spostarsi per Napoli è praticamente impossibile, mentre all’esterno si raduneranno quelli che non riusciranno ad entrare. Per la Fiorentina insomma, una volta finita, non sarà semplicissimo lasciare lo stadio anche se ieri in prefettura è stato deciso di confermare il divieto di circolazione delle auto in una maxi isola che andrà da Fuorigrotta a piazza Garibaldi. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

LEGGI ANCHE, ARCH. CASAMONTI: “SI PUÒ GIOCARE AL FRANCHI DURANTE IL LAVORI. MI AUGURO CHE NARDELLA TROVI UNA SOLUZIONE”