Come sostituire Dodò? Adattando Biraghi oppure c’è l’ultima pazzia di Italiano, Sottil o Kouame arretrati 

L’ultima pazzia di Vincenzo Italiano? Un arretramento di uno tra Kouamè e Sottil, per esempio. salvo casi molto particolari, essendo contati (almeno fino al rientro del solito Mina) non verrà adattato un centrale e, per lo stesso motivo, è difficile immaginare (se non a partite in corso) un passaggio alla difesa a tre. C’è Comuzzo, è vero, ma non ha ancora messo piede in campo in partite ufficiali. Ecco perché al momento sono sostanzialmente due le soluzioni possibili. La prima è l’adattamento di Biraghi (come nel finale della gara con l’Atalanta), la seconda passa da qualche pazza idea dell’allenatore. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

