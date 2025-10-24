24 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 22:49

“Col Bologna a destra giocherei con Fortini, Dodò deve capire che il posto deve giocarselo”

News

Redazione

24 Ottobre · 22:28

Aggiornamento: 24 Ottobre 2025 · 22:28

di

Alessandro Bocci elogia i giovani della Fiorentina e critica il brasiliano, indicando Fortini come possibile titolare contro il Bologna

Sulla vittoria della Fiorentina in Conference League e sul momento attuale dei viola, è intervenuto il giornalista Alessandro Bocci a Radio Bruno Toscana:

Pioli potrebbe aver finalmente trovato l’identità della squadra. Ieri sembra esserci stato un bel punto di partenza. Forse si è capito che Fagioli non può assolutamente giocare da regista, è una mezzala forte se ispirata”.

Parlando dei migliori in campo nella sfida contro il Rapid, Bocci ha sottolineato:
Ottimi segnali dall’attacco, mi riferisco a Dzeko e a Gudmundsson. I giovani italiani hanno trascinato la Fiorentina, Ndour e Fortini hanno svolto ottime prove. Quasi quasi, contro il Bologna, farei giocare Fortini al posto di Dodo, che ha sbagliato tutti i primi palloni che ha toccato. Il primo ha dimostrato di essere pronto, mentre il secondo deve capire che il posto deve giocarselo”.

Infine, un commento sulla questione stadio:
Cose italiane. Ancora non capisco davvero perché non si potesse rifare il Franchi da capo. Secondo me la Fiorentina è stata anche fin troppo garbata nei confronti del comune di Firenze, mi sorprende come la sindaca Funaro sia stata esposta a una figura simile.

