Cm.com riporta: "Chiesa può tornare in Italia, Roma ed Inter lo hanno cercato per gennaio"

L'ex esterno viola potrebbe tornare in Serie A

Anche nel corso di questa stagione Federico Chiesa continua a trovare poco spazio con la maglia del Liverpool. La situazione è complessa sia per via di qualche intoppo fisico, sia a causa della folta concorrenza nell'organico dei Reds. Nonostante la partenza di Salah, infatti, la corsia destra degli inglesi abbonda di giovani promesse: dal nuovo arrivo estivo Victor Munoz fino al talento del 2008 Rio Ngumoha. Il giovanissimo calciatore inglese non rappresenta ormai più una novità, avendo già evidenziato nella passata d'annata colpi da autentico fuoriclasse.

In questo scenario, la posizione di Chiesa appare tutt'altro che solida. Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, l'ex giocatore della Fiorentina potrebbe rientrare nel campionato italiano già a partire da gennaio. Roma e Inter avrebbero già preso contatti per sondare il terreno, mentre da parte del Liverpool non sono mai arrivate chiusure a una possibile cessione.