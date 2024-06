Cm.com: “Zaniolo si allontana dai pensieri dell’Atalanta. Ora l’ex Roma si avvicina alla Fiorentina”

Fiorentina e Atalanta duellano per Nicolò Zaniolo, alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Calciomercato.com riporta che l’ex Roma si sarebbe allontanato dai pensieri della Dea, avvicinandosi, di fatto, alla Fiorentina, con tanto di conferma da parte del suo agente, Claudio Vigorelli. Luca Percassi avrebbe espresso il suo interesse per Zaniolo ancor prima di riscattare Charles De Ketelaere dal Milan, quando ancora il belga non era ancora sicuro di voler rimanere a Bergamo. Esercitata ufficialmente l’opzione per il riscatto, l’interesse per Zaniolo sarebbe diminuito. Si sarebbe trattato di un semplice sondaggio, dunque, per cautelarsi da un possibile cambio di rotta.

PEDULLÀ: “LA FIORENTINA NON CERCA SORLOTH, L’IDENTIKIT È UNO COME PAVLIDIS. NO A PINAMONTI E POBEGA”