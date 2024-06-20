Cm.com: "Interesse dell'Atalanta per Saelemaekers, è l'alternativa a Zaniolo" Strada libera per la Fiorentina?

Come riportato da Cm.com, l'atalanta sembrerebbe aver virato su Saelemakers, lasciando così libera la strada alla Fiorentina per Zaniolo

Dopo l'ultima stagione a Bologna, Alexis Saelemaekers tornerà a Milano, a quanto pare per poco. L'esterno belga non è nei piani dei rossoneri e la prossima stagione, quasi sicuramente, vestirà altri colori. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, negli ultimi giorni ci sarebbe stato un interesse da parte dell'Atalanta per l'ex Anderlecht, che viene considerata un'alternativa a Zaniolo meno costosa. Giocatore meno tecnico e sulla carta meno forte, ma più funzionale al gioco di Gasperini. Ottima notizia per la Fiorentina che vede liberarsi la strada per arrivare a Nicolò Zaniolo, uno dei principali obiettivi del mercato viola.

Nazione: "Atalanta defilata, Fiorentina priorità"

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