Cm.com annuncia: "Bonaventura non apre alla Juve, non è disposto a tradire l'amore di Firenze"

La Juve in pressing su Bonaventura offerti Miretti e una corsia preferenziale per Soule, Fiorentina e Bonaventura alzano il muro

Un centrocampista di qualità, senza spendere troppi soldi. La Juventus entro la fine del mercato, giovedì 1 febbraio alle 20, vuole regalare ad Allegri un rinforzo in mezzo, ma i tentativi di questi giorni sono andati a vuoto. Il primo, per Roberto Pereyra dell'Udinese, non ha portato alla fumata bianca per ragioni economiche, con la famiglia Pozzo che per il cartellino dell'argentino ha chiesto un indennizzo vicino ai 5 milioni di euro. La Juve non è disposta a spendere così tanto, a oggi sono poche le chance di vedere il Tucu in bianconero dopo il periodo 2014-16 (68 presenze, 7 gol). Incassato il no per Pereyra la Juve si è mossa, direttamente con Allegri, per Giacomo Bonaventura, come anticipato ieri in esclusiva da Calciomercato.com. Sul piatto, per convincere la Fiorentina a lasciar partire il suo numero 5, ha messo il prestito del centrocampista Fabio Miretti più una sorta di prelazione per Matias Soulé, attaccante argentino del Frosinone di proprietà dei bianconeri, ma anche in questo caso la risposta è stata negativa. I viola non voglio cedere Jack, lui stesso, nonostante abbia apprezzato l'interesse della Juve, non è disposto a tradire una piazza che lo ha accolto e amato. Lo scrive calciomercato.com

KOUAME RESTA IN COPPA D'AFRICA

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