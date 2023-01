ACF Fiorentina comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Hellas Verona per l’acquisizione, a titolo definitivo, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Antonin Barak. Barak, in questa prima parte di stagione, ha disputato 23 partite in maglia viola, realizzando 5 reti.

AMRABAT NON CONVOCATO, LE MOTIVAZIONI