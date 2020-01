Fischi e cori all’indirizzo del tecnico dell’Atalanta Gianpiero Gasperini oggi al Franchi. I tifosi viola hanno riservato un clima ostile nei confronti del tecnico nerazzurro, sia quando ha preso posto nella sua panchina che durante la gara. L’allenatore stizzito per tutta risposta ha alzato il pollice della mano destra in alto in segno di ironica approvazione.