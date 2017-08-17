Clamoroso Kalinic, per ora resta a Firenze. La Fiorentina non si fida delle garanzie bancarie del Milan

Adesso la situazione per Kalinic si fa sempre più complicata. L'accordo è stato trovato ma ci sono problemi sul pagamento

Kalinic al Milan? Ancora no. L'accordo è stato trovato dalle due società sulla base di 25 milioni di euro più 5 di bonus ma il problema restano le modalità di pagamento. Infatti la società viola non si fida delle garanzie economiche del Milan. Il problema sarebbe di fideiussioni e la Fiorentina vorrebbe garanzie immediate del denaro in arrivo. La situazione pare essere realmente bloccata.

Flavio Ognissanti