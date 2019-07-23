Clamoroso, Chiesa non voleva allenarsi. E' lite con Barone, che chiama anche Paratici furioso

Anche su La Repubblica in edicola oggi, si parla del confronto di ieri Barone-Chiesa e del corteggiamento della Juventus. Il braccio destro di Commisso non era arrabbiato con il ragazzo, ma con chi gl...

Anche su La Repubblica in edicola oggi, si parla del confronto di ieri Barone-Chiesa e del corteggiamento della Juventus. Il braccio destro di Commisso non era arrabbiato con il ragazzo, ma con chi gli sta facendo pressione, nonostante il lungo contratto. Questa cosa non piace a Commisso, che è l’ultimo arrivato ma vuole vincere, sognando di lottare un giorno con le big. Motivo per cui Barone ha telefonato a Fabio Paratici per lamentarsi del suo comportamento. Infine, un aneddoto risalente a domenica pomeriggio: dopo l’incontro, l’attaccante non si era presentato all’allenamento. Avvertito subito da un collaboratore, Barone ha chiamato il ragazzo e gli ha detto brevemente qualcosa. Chiesa successivamente si è allenato con i compagni. E domani notte sarà in campo contro il Benfica, anche perchè lo impone il contratto dell'ICC