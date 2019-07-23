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Clamoroso, Chiesa non voleva allenarsi. E' lite con Barone, che chiama anche Paratici furioso

Anche su La Repubblica in edicola oggi, si parla del confronto di ieri Barone-Chiesa e del corteggiamento della Juventus. Il braccio destro di Commisso non era arrabbiato con il ragazzo, ma con chi gl...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 luglio 2019 12:40
Clamoroso, Chiesa non voleva allenarsi. E' lite con Barone, che chiama anche Paratici furioso - Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Anche su La Repubblica in edicola oggi, si parla del confronto di ieri Barone-Chiesa e del corteggiamento della Juventus. Il braccio destro di Commisso non era arrabbiato con il ragazzo, ma con chi gli sta facendo pressione, nonostante il lungo contratto.  Questa cosa non piace a Commisso, che è l’ultimo arrivato ma vuole vincere, sognando di lottare un giorno con le big. Motivo per cui Barone ha telefonato a Fabio Paratici per lamentarsi del suo comportamento. Infine, un aneddoto risalente a domenica pomeriggio: dopo l’incontro, l’attaccante non si era presentato all’allenamento. Avvertito subito da un collaboratore, Barone ha chiamato il ragazzo e gli ha detto brevemente qualcosa. Chiesa successivamente si è allenato con i compagni. E domani notte sarà in campo contro il Benfica, anche perchè lo impone il contratto dell'ICC

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