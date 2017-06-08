Clamoroso Badelj, sentite il procuratore: "Potrebbe restare ancora alla Fiorentina. Lazio? Tutto falso"

La possibilità di permanenza c'è anche se è ridotta. Non ci sono offerte per lui" così Dejan Joksimovic procuratore di Badelj

Dejan Joksimovic, procuratore del centrocampista viola Milan Badelj, ha parlato del futuro del suo assistito a Tuttomercatoweb:

"Possibilità di permanenza a Firenze? Nel calcio tutto può succedere, anche questo. Per questa ipotesi ci sono davvero poche chance. Adesso mi sto godendo gli ultimi giorni di vacanza, poi faremo le dovute valutazioni. Smentisco l’interesse della Lazio, mentre Roma e Milan non le sento da un po’. Ultimamente non ho parlato con nessuno, vedremo più avanti". Ricordiamo che Badelj ha il contratto in scadenza con la Fiorentina fra un anno.