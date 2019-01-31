Clamoroso, agente di Badelj a Firenze, può tornare alla Fiorentina. Gli aggiornamenti

Un possibile e clamoroso ritorno da ultimo giorno di mercato. Milan Badelj alla Fiorentina. L’agente del ragazzo, Alessandro Lucci, è a Firenze: sul tavolo il clamoroso è possibile ritorno del centroc...

A cura di Redazione Labaroviola 31 gennaio 2019 10:39

Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018 Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj

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