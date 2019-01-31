Clamoroso, agente di Badelj a Firenze, può tornare alla Fiorentina. Gli aggiornamenti
Un possibile e clamoroso ritorno da ultimo giorno di mercato. Milan Badelj alla Fiorentina. L’agente del ragazzo, Alessandro Lucci, è a Firenze: sul tavolo il clamoroso è possibile ritorno del centroc...
A cura di Redazione Labaroviola
31 gennaio 2019 10:39
Un possibile e clamoroso ritorno da ultimo giorno di mercato. Milan Badelj alla Fiorentina. L’agente del ragazzo, Alessandro Lucci, è a Firenze: sul tavolo il clamoroso è possibile ritorno del centrocampista dalla Lazio in viola. Il club viola dopo il 7-1 di ieri potrebbe regalare ai tifosi un colpo a sorpresa, nonostante il risultato da sogno di Chiesa e compagni.
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