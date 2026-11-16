Civoli: "Kayode vale due volte Palestra, non esiste neanche il confronto tra i due ora"

Il giornalista ha detto il suo pensiero sui terzini azzurri

Ospite della trasmissione "Viola Amore Mio", sulle frequenze di Radio FirenzeViola, il giornalista Marco Civoli ha analizzato il momento attraversato dalla Nazionale azzurra e dalla Fiorentina:

«Il pesante ko di ieri sera (l'Italia battuta 4-1 in Belgio, ndr) lascia sicuramente il segno, ma non bisogna gettare via tutto. Ora la priorità è presentarsi alle qualificazioni europee con elementi affidabili e in piena forma. Le quattro reti incassate ieri hanno messo a nudo le nostre difficoltà al cospetto di formazioni più solide e organizzate. Per quanto riguarda Nicolò Fagioli, i prossimi mesi saranno cruciali anche per la sua crescita. I viola hanno estremo bisogno di lui; non so se per indole possa incrementare la propria grinta agonistica, ma nutro profonda fiducia nelle sue qualità: lo considero una pedina imprescindibile sia per l'Italia che per la Fiorentina».

Su Michael Kayode, ex difensore viola trasferitosi al Brentford e oggi titolare in Nazionale:

«Col senno di poi rappresenta senza dubbio un rimpianto per il club gigliato, pur riconoscendo che il suo addio ha garantito un incasso importante. L'esperienza in Premier League lo ha fatto maturare enormemente; ha ancora ampi margini di miglioramento e un potenziale fuori dal comune. Una volta affinata la gestione di entrambe le fasi di gioco, diventerà un autentico fuoriclasse. Se fino a poco tempo fa Palestra sembrava il padrone designato della corsia destra azzurra, oggi Kayode vale il doppio».

Sull'andamento stagionale della Fiorentina: