Sabatini attacca Gasperini: “Ha spinto Massara davanti alla squadra, io lo avrei preso a pugni”

Duro attacco di Walter Sabatini a Gasperini

In un’intervista al Quotidiano Nazionale Walter Sabatini ha rivelato un dettagli su Gasperini non di poco conto:

“Gasperini è bravissimo, ma è diverso da come appare. Lo scorso anno ha spintonato Massara davanti a tutta la squadra per delegittimarlo e fare spazio ai suoi amichetti. Lo avesse fatto a me lo avrei preso a pugni”