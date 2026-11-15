Sabatini attacca Gasperini: “Ha spinto Massara davanti alla squadra, io lo avrei preso a pugni”
Duro attacco di Walter Sabatini a Gasperini
A cura di Andrea Pagni
15 novembre 2026 12:14
In un’intervista al Quotidiano Nazionale Walter Sabatini ha rivelato un dettagli su Gasperini non di poco conto:
“Gasperini è bravissimo, ma è diverso da come appare. Lo scorso anno ha spintonato Massara davanti a tutta la squadra per delegittimarlo e fare spazio ai suoi amichetti. Lo avesse fatto a me lo avrei preso a pugni”