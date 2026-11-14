La Moglie di De Bruyne attacca Napoli: "Qua non si può vivere, non possiamo nemmeno uscire, voglio andarmene"

La moglie del fuoriclasse belga ha attaccato la città di Napoli a zero

Un ritorno in Belgio che sembra sempre più vicino. E per il Napoli le parole di Michelle De Bruyne, moglie di Kevin, suonano come un avvertimento. La moglie del centrocampista belga ha raccontato alla rivista NINA il disagio della vita in Italia, con le difficoltà del nazionale belga anche nel poter uscire e vivere normalmente lontano dal campo. "A Manchester la gente era ormai abituata e quasi non faceva caso a Kevin. Ma a Napoli è diverso. Ci diciamo che prima andiamo via e meglio è". Una situazione che alimenta la nostalgia di casa e la voglia di voltare pagina. "Certo, pensiamo insieme al futuro. E sempre più spesso ci diciamo: andremo a vivere qui nel Limburgo", ha dichiarato Michelle, 32 anni, sposata con il calciatore dal 2017.

Parole dello scorso settembre, che unite alle voci di un possibile addio di KDB, hanno infiammato i tifosi napoletani, che hanno preso d’assalto il feed Instagram della moglie di De Bruyne con commenti al veleno: “Chiedilo a Dries Mertens come si vive qui”, “Se non volete stare a Napoli potete anche andare via, nessuno vi obbliga”, “Non vi trattiene nessuno”, “Forse vi dà fastidio il sole”, “Prima di parlare di Napoli sciacquati la bocca”.