Corriere dello Sport: "Højbjerg e Torreira sono nomi caldi. Ma il vero sogno per il centrocampo resta Ederson"
Nome suggestivo ma apparentemente fuori dalla portata della Fiorentina. I bergamaschi chiedono 40 milioni per lasciar partire il centrocampista
La sosta per le nazionali sta servendo alla dirigenza della Fiorentina per valutare con calma le prossime mosse del mercato di gennaio, con l'obiettivo di puntellare l'organico a disposizione di mister Vanoli. In cima alle priorità c'è l'innesto di un centrocampista di spessore capace di completare il reparto: si cerca un profilo con caratteristiche ben precise, dotato di forte personalità e abile nel recupero dei palloni.
Tra i nomi più caldi figurano il trentunenne Pierre-Emile Højbjerg del Marsiglia, valutato tra i 10 e i 15 milioni di euro ma ancora tutto da decifrare in merito alla sua volontà di cambiare squadra, e il suggestivo quanto clamoroso ritorno di Lucas Torreira, una pista pronta a riaccendersi in inverno dopo i contatti estivi. Come riferisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport, tuttavia, il vero grande sogno resta Éderson dell'Atalanta: un obiettivo che al momento appare fuori portata per le casse viola, dal momento che la Dea chiede 40 milioni di euro per lasciar partire il brasiliano.