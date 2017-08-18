CINQUE MILIONI SUBITO, PRESTITO CON OBBLIGO A 20 MILIONI. KALINIC FINALMENTE È DEL MILAN
Adesso è davvero tutto fatto, la Fiorentina ha accettato la proposta del Milan per il trasferimento di Kalinic. Prestito oneroso con obbligo la formula
A cura di Redazione Labaroviola
18 agosto 2017 20:47
Secondo quanto riportato da Sky Sport la Fiorentina ha accettato l'offerta del Milan per Nikola Kalinic. La proposta della società rossonera accettata dai viola è quella di un prestito oneroso di 5 milioni con un prestito con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni. Adesso Kalinic può finalmente sorridere, già in questo week end ci possono essere le visite mediche del giocatore croato a Milano.