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CINQUE MILIONI SUBITO, PRESTITO CON OBBLIGO A 20 MILIONI. KALINIC FINALMENTE È DEL MILAN

Adesso è davvero tutto fatto, la Fiorentina ha accettato la proposta del Milan per il trasferimento di Kalinic. Prestito oneroso con obbligo la formula

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 agosto 2017 20:47
CINQUE MILIONI SUBITO, PRESTITO CON OBBLIGO A 20 MILIONI. KALINIC FINALMENTE È DEL MILAN - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto riportato da Sky Sport la Fiorentina ha accettato l'offerta del Milan per Nikola Kalinic. La proposta della società rossonera accettata dai viola è quella di un prestito oneroso di 5 milioni con un prestito con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni. Adesso Kalinic può finalmente sorridere, già in questo week end ci possono essere le visite mediche del giocatore croato a Milano.

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