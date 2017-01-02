"I cinesi alzano l'offerta a Kalinic. Berna blindato solo con 150 milioni"

L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato oggi a Radio Bruno Toscana: "Kalinic? I cinesi avrebbero già pagato i 50 milioni della clausola se il giocatore avesse detto sì, ma al momento è proprio...

L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato oggi a Radio Bruno Toscana: "Kalinic? I cinesi avrebbero già pagato i 50 milioni della clausola se il giocatore avesse detto sì, ma al momento è proprio l’attaccante a rifiutare. Bisogna però stare attenti all’ipotesi che il Tianjin possa far salire l’offerta di 5-6 milioni di ingaggio all’anno come nulla fosse, basta vedere quanto è stato offerto ai vari Tevez o Witsel".

"Badelj? La Fiorentina vuole trattenerlo e gettare le basi per qualche altra operazione da fare a giugno. Il mio parere è che se il giocatore non vuole starci, ad un anno e mezzo dalla scadenza sarebbe meglio cederlo. Ma è una fase stagnante perchè Inter e Milan stanno guardando altrove. Poi nel mercato le cose cambiano in fretta come è stato con Gagliardini che dalla sera alla mattina è diventato un affare avviato per l’Inter. Jovetic? Per me è una pista ancora aperta, ci sono altre proposte ma niente di primo livello. Il problema è sempre la questione del riscatto. Il nodo più importante da sciogliere è su Bernardeschi e sulla clausola. Se la metti a 70 rischi seriamente che in estate qualcuno te la paghi, per le inglesi non è una cifra proibitiva ma anche per Suning, se lo vuoi blindare devi metterla a 150”.