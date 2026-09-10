Labaro Viola

Ciclone Fabregas sull’Europa: Como travolgente, nello show lariano spazio anche per Kean

Esordio da sogno per il Como in Champions: Baturina, Douvikas, Diao e Perrone firmano il poker al Lipsia. Kean entra nella ripresa e contribuisce al definitivo 4-1

A cura di Andrea Gemignani
10 settembre 2026 23:21
Ciclone Fabregas sull’Europa: Como travolgente, nello show lariano spazio anche per Kean -
Kean
Acf Fiorentina
Champions League
Lipsia
Como
Condividi

ll Como non poteva immaginare un esordio migliore in Champions League. Alla prima assoluta nella massima competizione europea, la squadra di Fabregas domina il Lipsia con un roboante 4-1, mostrando personalità, qualità e un calcio tutt'altro che da matricola.

La partita prende subito la direzione dei lariani. Il Como aggredisce il match, gioca senza timori e trova due volte la via del gol nel primo tempo, con Baturina e Douvikas a firmare un doppio vantaggio che fotografa perfettamente la superiorità degli ospiti.

Nella ripresa il Lipsia prova a riaprire la partita, ma il Como non perde mai davvero il controllo. Prima arriva il gol di Diao, poi i tedeschi accorciano con Maksimovic. È soltanto un'illusione: nel finale Perrone mette il punto esclamativo sul trionfo lariano.

Kean entra e lascia subito il segno

Tra i protagonisti c'è anche Moise Kean. L'ex centravanti della Fiorentina entra nella ripresa al posto di Douvikas e, pur senza trovare il gol, riesce a incidere. Prima mette Nico Paz nelle condizioni di segnare con un assist di qualità, poi partecipa all'azione che porta al definitivo 4-1 di Perrone.

Un impatto importante per Kean, arrivato a Como con l'obiettivo di essere uno dei riferimenti offensivi della squadra nella stagione del debutto nella massima competizione europea.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Segui Labaro Viola

tiktok