Ciclone Fabregas sull’Europa: Como travolgente, nello show lariano spazio anche per Kean
Esordio da sogno per il Como in Champions: Baturina, Douvikas, Diao e Perrone firmano il poker al Lipsia. Kean entra nella ripresa e contribuisce al definitivo 4-1
ll Como non poteva immaginare un esordio migliore in Champions League. Alla prima assoluta nella massima competizione europea, la squadra di Fabregas domina il Lipsia con un roboante 4-1, mostrando personalità, qualità e un calcio tutt'altro che da matricola.
La partita prende subito la direzione dei lariani. Il Como aggredisce il match, gioca senza timori e trova due volte la via del gol nel primo tempo, con Baturina e Douvikas a firmare un doppio vantaggio che fotografa perfettamente la superiorità degli ospiti.
Nella ripresa il Lipsia prova a riaprire la partita, ma il Como non perde mai davvero il controllo. Prima arriva il gol di Diao, poi i tedeschi accorciano con Maksimovic. È soltanto un'illusione: nel finale Perrone mette il punto esclamativo sul trionfo lariano.
Kean entra e lascia subito il segno
Tra i protagonisti c'è anche Moise Kean. L'ex centravanti della Fiorentina entra nella ripresa al posto di Douvikas e, pur senza trovare il gol, riesce a incidere. Prima mette Nico Paz nelle condizioni di segnare con un assist di qualità, poi partecipa all'azione che porta al definitivo 4-1 di Perrone.
Un impatto importante per Kean, arrivato a Como con l'obiettivo di essere uno dei riferimenti offensivi della squadra nella stagione del debutto nella massima competizione europea.