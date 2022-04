Ciccio Graziani non gradisce: “Amrabat è una cosa allucinante, mai che passa una palla nel mezzo”

Ciccio Graziani ha parlato della gara tra Salernitana e la Fiorentina in programma allo stadio Arechi, le parole dell’ex attaccante viola a Radio Bruno:

“Non bisogna temere niente e nulla ma bisogna avere rispetto di tutti, la Salernitana viene da risultati importanti, ma se la Fiorentina farà la partita può vincere. L’aspetto ambientale ti carica, tante volte è meglio giocare con un pubblico avverso che con un pubblico favorevole, non ho mai visto fare gol al pubblico. Giocheremo con un attaccante, ho l’impressione che farà giocare ancora Cabral, bisogna seguirlo un po’ di più e non si crossava e non si imbucava. Abbiamo gigioneggiato troppo, Amrabat è una cosa allucinante, mai che mette una palla in mezzo dritta, non so se sia un dettame di Italiano o sia una caratteristica di questo giocatore. Non ho da rimproverare nulla alla squadra per la Juventus, se va dentro quella palla di Torreira mi viene da ridere. Non mi è piaciuta la scelta di Ikonè mezzala, non lo vedo li lo vedo esterno”

