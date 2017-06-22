"Ciao Firenze vado alla Juventus" il Corriere dello Sport annuncia la scelta di Bernardeschi di giocare in bianconero

Il Corriere dello Sport apre con il botto, secondo il quotidiano il numero dieci della Fiorentina avrebbe preso la sua decisione, giocare nella Juventus

"Ciao Firenze vado alla Juve" apre così questa mattina la prima pagina del Corriere dello Sport. Allegri avrebbe scelto proprio il numero dieci della Fiorentina per rinforzare la sua squadra. Secondo il quotidiano Bernardeschi avrebbe scelto proprio la Juventus come sua nuova destinazione. La prima offerta della società bianconera per i viola è di 40 milioni milioni di euro.