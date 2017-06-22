Labaro Viola

"Ciao Firenze vado alla Juventus" il Corriere dello Sport annuncia la scelta di Bernardeschi di giocare in bianconero

Il Corriere dello Sport apre con il botto, secondo il quotidiano il numero dieci della Fiorentina avrebbe preso la sua decisione, giocare nella Juventus

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 giugno 2017 06:29
"Ciao Firenze vado alla Juventus" il Corriere dello Sport annuncia la scelta di Bernardeschi di giocare in bianconero -
Rassegna Stampa
Fiorentina
Primo Piano
Juventus
Bernardeschi
Condividi

"Ciao Firenze vado alla Juve" apre così questa mattina la prima pagina del Corriere dello Sport. Allegri avrebbe scelto proprio il numero dieci della Fiorentina per rinforzare la sua squadra. Secondo il quotidiano Bernardeschi avrebbe scelto proprio la Juventus come sua nuova destinazione. La prima offerta della società bianconera per i viola è di 40 milioni milioni di euro.

La prima pagina del Corriere Dello Sport

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok