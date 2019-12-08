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Chiesa vuole essere ceduto in Italia, Juve-Inter si sfideranno a suon di soldi e contropartite

Secondo quanto scrive Tuttosport, Federico Chiesa è uno degli obiettivi che si contenderanno Juventus e Inter. Se dovesse andar via dalla Fiorentina il talento viola vorrebbe essere ceduto in Serie A....

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 dicembre 2019 11:27
Chiesa vuole essere ceduto in Italia, Juve-Inter si sfideranno a suon di soldi e contropartite -
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Secondo quanto scrive Tuttosport, Federico Chiesa è uno degli obiettivi che si contenderanno Juventus e Inter. Se dovesse andar via dalla Fiorentina il talento viola vorrebbe essere ceduto in Serie A. Tra le due big italiane la spunterà quella che farà la miglior offerta ai viola tra soldi e contropartita da inserire nella trattativa.

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