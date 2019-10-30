Labaro Viola

Chiesa: “Vogliamo i tre punti. L’assenza di Ribery si farà sentire”

Queste le parole rilasciate a Sky Sport da Federico Chiesa “Vogliamo portare a casa i 3 punti dopo la sconfitta con la Lazio. Sicuramente la mancanza di Ribery si farà sentire sia dentro che fuori dal...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 ottobre 2019 21:29
Chiesa: “Vogliamo i tre punti. L’assenza di Ribery si farà sentire” -
News
Fiorentina
Sassuolo
Chiesa
Ribery
Condividi

Queste le parole rilasciate a Sky Sport da Federico Chiesa “Vogliamo portare a casa i 3 punti dopo la sconfitta con la Lazio. Sicuramente la mancanza di Ribery si farà sentire sia dentro che fuori dal campo, ci dà sempre consigli a noi giovani”.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok