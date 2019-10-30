Chiesa: “Vogliamo i tre punti. L’assenza di Ribery si farà sentire”
Queste le parole rilasciate a Sky Sport da Federico Chiesa “Vogliamo portare a casa i 3 punti dopo la sconfitta con la Lazio. Sicuramente la mancanza di Ribery si farà sentire sia dentro che fuori dal...
A cura di Redazione Labaroviola
30 ottobre 2019 21:29
Queste le parole rilasciate a Sky Sport da Federico Chiesa “Vogliamo portare a casa i 3 punti dopo la sconfitta con la Lazio. Sicuramente la mancanza di Ribery si farà sentire sia dentro che fuori dal campo, ci dà sempre consigli a noi giovani”.