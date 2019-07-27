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"Chiesa resta a Firenze, ha deciso di non mettersi contro società e tifosi. Rinnovo fino al 2024"

Questo quello che scrive l'esperto di mercato Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com:"Chiesa resterà alla Fiorentina. Era già chiaro che il talento viola non sarebbe andato al mu...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 luglio 2019 02:32
"Chiesa resta a Firenze, ha deciso di non mettersi contro società e tifosi. Rinnovo fino al 2024" - Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 27.02.2019, Fiorentina-Atalanta, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Questo quello che scrive l'esperto di mercato Niccolò Ceccarini nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com:

"Chiesa resterà alla Fiorentina. Era già chiaro che il talento viola non sarebbe andato al muro contro muro con la società, che durante l’International Champions Cup ha ribadito in maniera decisa che non sarebbe stato sul mercato. Chiesa giocherà ancora con la maglia viola e presto la Fiorentina gli proporrà un allungamento di contratto fino al 2024 con sostanzioso aumento economico."

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