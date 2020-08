Gazzetta, Chiesa non accetta il prolungamento con clausola della Fiorentina, il futuro si deciderà a fine mercato

Sicuramente alla Fiorentina arriverà una prima punta di esperienza, un centravanti in grado di garantire gol. Il suo nome? Piatek. È lui il primo della lista di Pradè. Sicuramente sarà determinante il futuro di Federico Chiesa. Non sono arrivate offerte per ora, il calciatore comunque non intende accettare l’offerta di prolungamento di almeno un anno di Commisso con l’inserimento di una clausola rescissoria di 70-80 milioni. Il futuro del figlio d’arte si deciderà quindi al termine del mercato tra fine settembre ed inizio ottobre. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

