La Roma si avvicina a grande velocità e lo stesso non si può dire del recupero di Federico Chiesa, uscito malconcio domenica sera a causa della contusione alla caviglia e di un pestone che tutt’ora ne mettono in dubbio la presenza venerdì sera contro la squadra giallorossa. Dubbio naturale, quasi scontato, perché indotto dal fatto che anche ieri il numero 25 viola ha svolto soltanto terapie e questo a tre giorni dalla partita non può certamente indurre all’ottimismo sfrenato. E’ chiaro che si tratta del protocollo abituale di tali situazioni cliniche, ma il pochissimo tempo a disposizione da un lato complica i piani e dall’altro allontana

la possibilità di vedere Chiesa in campo. Oggi la risposta definitiva legata al rientro o meno in gruppo del 22enne attaccante figlio d’arte. Lo riporta il Corriere dello Sport.