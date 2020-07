Chiesa, Commisso gli offrirà un rinnovo a 5 milioni ma la Fiorentina è pronta a trattare la sua cessione

La Fiorentina questo periodo si è concentrata per raggiungere la salvezza matematica. Ora la questione Federico Chiesa torna in cima alla lista viola. Il gioiello viola non è più incedibile, Commisso proverà ad offrirgli un rinnovo passando da un milione e mezzo a quasi cinque ma la sua permanenza a Firenze sembra difficile. Su di lui in pole c’è il Manchester United, poi la Juventus che potrebbe inserire contropartite che piacciono ai viola come Rugani, Romero, Pellegrini, De Sciglio e Mandragora anche se quest’ultimo è infortunato. Lo riporta Tuttosport.