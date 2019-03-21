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Chiesa non recupera, lascia il ritiro della nazionale e torna a casa. Lo curerà la Fiorentina

Federico Chiesa abbandona il ritiro della Nazionale e torna a casa. Anche oggi il 21enne della Fiorentina ha svolto un lavoro a parte per i soliti problemi nella zona pubica accusati martedì, per i qu...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 marzo 2019 21:09
Chiesa non recupera, lascia il ritiro della nazionale e torna a casa. Lo curerà la Fiorentina -
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Federico Chiesa abbandona il ritiro della Nazionale e torna a casa. Anche oggi il 21enne della Fiorentina ha svolto un lavoro a parte per i soliti problemi nella zona pubica accusati martedì, per i quali il viola aveva abbandonato la seduta di allenamento ed era stato sottoposto ad accertamenti medici. Lo riporta Gazzetta.it

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