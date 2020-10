Calamai: “Chiesa, nessuna chiamata, si vergogna per essere scappato? Sbagliato mettere Lirola al suo posto”

“Chiesa ha sbagliato – ha detto Luca Calamai a Radio Bruno – , non ha ancora chiamato Commisso, non so se si vergogna per essere scappato. Penso che la Fiorentina abbia fatto un buon affare con la sua cessione. Amrabat non va bene davanti alla difesa. Esiste una Fiorentina con Ribery ed una senza di lui, Iachini quando manca deve aver più coraggio. Contro lo Spezia sbagliato inserire Lirola al posto di Chiesa”.

