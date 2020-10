Sconcerti: “Nazionale? Chiesa è un problema, è in involuzione, non salta più nemmeno l’uomo”

“Immobile un caso in Nazionale? Un giocatore, quando è molto forte – ha detto Mario Sconcerti a TMW – la fiducia se la prende. Non è da adesso che Immobile ha questo tipo di imbarazzo in Nazionale. Ieri l’ho visto più dentro la partita ma ha sbagliato un gol incredibile per le sue qualità. Credo sia il miglior centravanti che abbiamo ma credo che il suo gioco non si adatti a quello della Nazionale. Credo però che il problema ora sia più Chiesa che Immobile. Non salta più l’uomo, è confuso, non crede più nel suo scatto. E’ un giocatore in straordinaria involuzione”.

