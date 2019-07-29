Chiesa ha fatto sapere di non voler togliere la fascia a Pezzella. L'argentino resterà a Firenze

Oggi tornerà a lavorare in gruppo German Pezzella. Il difensore ha saputo che Chiesa non ha nessuna intenzione di togliergli la fascia di capitano. Un atto di stima che ha fatto enormemente piacere al...

Oggi tornerà a lavorare in gruppo German Pezzella. Il difensore ha saputo che Chiesa non ha nessuna intenzione di togliergli la fascia di capitano. Un atto di stima che ha fatto enormemente piacere al nazionale argentino. Ma Pezzella resterà alla Fiorentina? Ieri si è sparsa la voce di un possibile scambio con la Roma. German in giallorosso e Schick in viola. Ma Pradè, pur avendo grande stima dell’attaccante ex Samp, cerca profili diversi. Cerca una punta di grande esperienza.Inoltre la Fiorentina può rinunciare al suo capitano solo in cambio di 20-25 milioni in contanti. Richiesta che difficilmente troverà risposta in un mercato faticoso come quello di quest’anno. Alla fine Pezzella resterà in maglia viola. E con la fascia di capitano.

Gazzetta dello Sport