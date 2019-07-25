Chiesa ha capito, resterà e sarà il punto di forza. Due grandi colpi, nomi mai usciti dai media

Chiesa è stato affascinato dall’idea di andare in una big e guadagnare come una star, ma adesso ha capito che non può mettersi contro la società e i tifosi, ma vorrebbe trasformare la sua conferma in...

Chiesa è stato affascinato dall’idea di andare in una big e guadagnare come una star, ma adesso ha capito che non può mettersi contro la società e i tifosi, ma vorrebbe trasformare la sua conferma in viola in un punto di forza per tutti: resterà, come da contratto, ma ora bisogna rendere la Fiorentina più forte sul campo, non solo per le strade di Manhattan. Se Rocco e Joe hanno una possibilità di conquistare fi no in fondo il ragazzo è mettergli accanto giocatori di livello. Commisso e Barone hanno incontrato Pradè, alla vigilia della partita, mettendo a punto il piano, che prevede almeno due grandi colpi, e una decina di innesti. I nomi non sono mai comparsi. La conferma di Chiesa può diventare il punto a favore delle aspettative dei tifosi: lui può essere il garante della rinascita dopo una stagione malinconica.

Corriere dello Sport