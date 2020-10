Chiesa: “Grazie di tutto Fiorentina! Tifosi viola unici con me. Commisso? Io sempre corretto”

Federico Chiesa è stato presentato come nuovo giocatore della Juventus, queste le sue parole sulla Fiorentina e non solo:

«Avrei voluto fare questa conferenza 20 giorni fa ma causa bolla e incontri ravvicinati non si è potuta fare prima. Ci tengo oggi a ringraziare la Fiorentina, la città di Firenze per questi 14 anni. Ringrazio anche il presidente Della Valle e il presidente Commisso, ringrazio anche tanto i tifosi viola che mi hanno supportato e incitato sempre, nel bene e nel male.

Quando ho saputo della Juve per la prima volta è stato negli ultimi giorni di mercato. Ringrazio la Juve per avermi cercato e per aver fatto uno sforzo economico. Sono orgoglioso di vestire questa maglia prestigiosa.

Non voglio fare polemiche. Le offese a mio fratello penso che chi le ha fatte non siano persone che tifano Fiorentina ma siano degli haters che usano social per invidia personale, ora guardo avanti e al futuro e alla Juve.

Commisso? Io mi sono comportato sempre in maniera corretta verso di loro, il discorso lo chiudo io qui

La mia famiglia? Ora sono a Firenze, non sono qui causa Covid, spero che verranno a trovarmi presto. Mio padre mi ha detto di godermi questa nuova avventura perché è stupendo stare qui».