Labaro Viola

Chiesa già venduto al Napoli? Arriva la smentita di Antognoni: "Di cazzate ne hai dette tante ma questa..."

Ieri mattina è arrivata la notizia dal procuratore Ivan Reggiani che aveva smosso l’ambiente viola in giornata: “Chiesa praticamente è già un calciatore del Napoli". Questa notizia è arrivata poco pri...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 dicembre 2017 16:48
Chiesa già venduto al Napoli? Arriva la smentita di Antognoni: "Di cazzate ne hai dette tante ma questa..." - Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Giancarlo Antognoni
Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Giancarlo Antognoni
News
Fiorentina
Napoli
Antognoni
Chiesa
Condividi

Ieri mattina è arrivata la notizia dal procuratore Ivan Reggiani che aveva smosso l’ambiente viola in giornata: “Chiesa praticamente è già un calciatore del Napoli". Questa notizia è arrivata poco prima della sfida tra Napoli e Fiorentina. Parole che hanno avuto ampio risalto sui social, Facebook compreso, e anche il club manager viola Giancarlo Antognoni, nel gruppo #allaZytta-Curva Ferrovia, ha detto la sua: “Ivan, di cazzate ne hai dette tante, ma questa le supera tutte...". Una secca e decisa smentita del club manager viola a queste speculazioni di mercato.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok