Chiesa e Vlahovic umiliano la Lazio e la tengono sotto alla Fiorentina in classifica: è 3-1 a Torino

La Juventus parte forte nella partita che apre la 4ª giornata di Serie A: 3-1 sulla Lazio, figlio di un grande primo tempo e una ripresa in controllo con soli 3′ di brivido, prima che un Vlahovic in gran spolvero risistemasse le cose. Il serbo è senza se e senza ma il MVP dell’incontro, segna una doppietta ma è soprattutto come la segna che evidenzia il suo stato di forma.

Torna Sczesny fra i pali ed è l’unica novità rispetto alla sfida contro l’Empoli, prima della pausa delle nazionali. Sarri conferma in toto la formazione che ha espugnato il “Maradona”. La statistica del possesso palla fotografa esattamente l’andamento della partita: Lazio che in verità ci prova facendo girare il pallone e impegnando anche Sczesny sfruttando soprattutto la vena di Luis Alberto come assist-man. Meno ispirato l’attacco così la difesa. Juventus in controllo e bravissima in ripartenza a colpire: al 10′ Vlahovic rompe il ghiaccio finalizzando un bel traversone di Locatelli, al 26′ Chiesa raddoppia con un esterno sinistro al termine di una bella azione corale. Lazio in ginocchio ma che riordina le idee nella ripresa, una leggerezza tra Bremer e Cambiaso porta Luis Alberto a trovare il 2-1 con un bel destro a giro al 64′ ma tre minuti più tardi i bianconeri si riportano a +2 ancora con Vlahovic. McKennie, alla sua 100ª in bianconero, sforna una partita super ed è dai suoi piedi che nasce il traversone che trova il serbo a stoppare al limite dell’area, sistemarsi il pallone e calciare un rasoterra che finisce all’angolo più lontano.

In attesa del derby la Juventus almeno per qualche ora è solitaria al comando della classifica. Per la Lazio un ritorno con i piedi per terra dopo il successo a Napoli: i biancocelesti dopo 4 partite hanno subito già 3 sconfitte. Lo riporta TMW

FLOP IGOR IN INGHILTERRA